Kwestie van Dirk Hoe zit het met de legalisa­tie van xtc-pil­len? ‘Wegkijken werkt niet’

Het is de vrijdag van de Vierdaagse en het leven voelt tijdloos. Op het podium aan de Voerweg speelt een feestband. Een kortgeknipte Catalaan zingt over reizen, vrijheid en feestvieren zonder motief. Ik sta in het publiek met wat vrienden.