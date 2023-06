‘Geruststellende’ mededeling: geen bomenkap bij de Vriezenenck in Elst

Twee super zeldzame soorten insecten op de Wageningen Campus: ‘Primeur voor Nederland’

Nog nooit eerder was hij in Nederland gezien, maar student Bram van den Bergh vond de Aphis loti, een soort zwarte bladluis, op een moerasrolklaver op de Wageningen Campus. Een paar dagen later zagen meerdere studenten de super zeldzame oostelijke witsnuitlibel op het universiteitsterrein vliegen.