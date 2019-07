‘Gestolen’ bus uitlaatservice te water, honden halen natte poten in Driel

EMM-voetballer Panneman op WK in Sevilla: ‘Oranje is een supermooie bonus’

6 juli SEVILLA - Het is zwoegen op het Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios. Het trainingscomplex van de Spaanse voetbalgrootmacht Sevilla FC in het zuid-westen van Spanje is een hele mond vol en het is er heet.