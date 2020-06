Gewonde bij steekpartij in Elst, politie houdt verdachte aan

Theater De Kik schrijft door coronacri­sis rode cijfers en zoekt steun bij publiek

5 juni ELST - Theater De Kik vreest voor het voortbestaan nu er vanwege de coronamaatregelen maximaal 51 mensen in de theaterzaal mogen. De capaciteit is bijna drie keer zo groot: 148 bezoekers. Bovendien zijn veel evenementen geannuleerd. Daarom doet het theater in Elst een beroep op het publiek.