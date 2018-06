Gewonden door over de kop geslagen auto op A50, file vanaf knooppunt Ewijk

Een auto met daarin twee inzittenden is over de kop geslagen. De toedracht daarvan is niet bekend. Beide inzittenden zijn gewond geraakt. Om hulpverleners de ruimte te geven werden in eerste instantie twee rijstroken afgesloten, daarna nog één.

Die rijstrook was een tijdlang dicht, maar is inmiddels weer vrij. De berging van het voertuig is in volle gang. Door het ongeval staat verkeer vanaf knooppunt Ewijk in de file. Die file was tegen 14.30 uur zes kilometer lang. Automobilisten zijn daardoor bijna een uur langer onderweg.