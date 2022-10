Gi-ga natuurkunst bij de Kinderboekenweek van Tuin 17: ‘Leuk die week, maar wij lezen al heel veel’

HETEREN - Hoe zet je de Kinderboekenweek als school extra in het zonlicht. Door het thema, Dieren en natuur Gi-ga-groen, op zes gigantische panelen uit te werken voor op het schoolplein, dachten ze bij basisschool Tuin 17 in Heteren. Werk van conciërge Roberto ten Hoedt.

Ten Hoedt staat op school bekend als de creatieve conciërge. De Bennekommer houdt zich in zijn vrije tijd bezig met fotografie, tekenen en schilderen en kwam zelf met het idee om het thema van de Kinderboekenweek op zes grote panelen uit te werken.



,,Niet perse op basis van een kinderboek, maar wel met de blik op de natuur. Daarom heb ik vijf insecten en een spin enorm opgeblazen. Dan kunnen de kinderen daar op het schoolplein rustig naar kijken en de details bestuderen.”

Leestip per klas

Ten Hoedt gaat deze week ook op tournee langs de klassen van Tuin 17 om over zijn werk te vertellen en daar natuurlijk een passend boek bij aan te raden.



Daarbij komt hij in groep zes Lorenzo van den Bracht (9) tegen en groep acht Noortje Wieringa (12). Twee kinderen voor wie de Kinderboekenweek vooral leuk is, hulp om meer te lezen heeft het duo niet nodig want dat doen ze al veel.

Titanic

,,Ik lees eigenlijk overal en elke dag. Op mijn kamer, op de wc en zelfs in de auto op wek naar de supermarkt", zegt Lorenzo. Harry Potter, Donald Duck pockets en alles wat hij kan vinden over de Titanic.



,,Dus ook op de laptop via internet.” En dat vele lezen bevalt goed. ,,Ik ga steeds meer en ook sneller lezen. Je leert veel en het is leuk om bij die letters zelf beelden te verzinnen.”

Om de dag

Noortje Wieringa leest ook veel, maar doet dat om de dag, zegt de 12-jarige. ,,Want ik doe ook ballet en pianoles en dat vraagt ook veel tijd.”



Noortje leest nu Dagboek van een muts en veel Geronimo Stilton. Leuke spannende boeken waarin je ook veel van je eigen fantasie kwijt kunt. En van veel lezen wordt je echt slimmer, zo ben ik door het lezen echt beter geworden in het lezen van emoties bij andere mensen.”

Veel aandacht

Leerkracht Esther van de Pas hoort het lees-enthousiaste duo met een brede lach aan. ,,Want het is belangrijk dat kinderen veel lezen, daar besteden we op school het hele jaar door ook veel aandacht aan. In vrijwel elke ruimte op school staan boeken en krijgen leerlingen ook de tijd om te lezen.



En we lezen veel voor, op verschillende manieren. Bijvoorbeeld met bovenbouwleerlingen die voorlezen aan de kleuters. Maar ook door het koppelen van boven- en onderbouw leerlingen die samen een boek lezen.”

De Kinderboekenweek is woensdag 5 oktober gestart en wordt gevierd met tal van activiteiten op basisscholen. Ook de bibliotheek organiseert kinderactiviteiten in de verschillende vestigingen in Lingewaard en Overbetuwe.