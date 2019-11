Gift voor de zwaar getroffen Molukken past niet in de fractiediscipline in Overbetuwe

De Molukse gemeenschap in Elst vraagt de gemeente Overbetuwe om 10.000 euro. Geld dat voor noodhulp op de Molukken gebruikt kan worden. Daar werd het eiland Ambon eind september getroffen door een zware aardbeving.



In tal van gemeenten met een Molukse gemeenschap wordt geld ingezameld voor de slachtoffers. In Vlissingen, Oost-Souburg, Waalwijk, Hoogeveen, Tiel, Neder-Betuwe, Barneveld en Ridderkerk droeg ook de gemeentelijke overheid bij. In vrijwel alle gevallen met unanieme steun van de raadsleden.



Zo niet in Overbetuwe.