Goed eten wordt afgekeurd: 'norm voor fruit en groente moet anders'

Volledig scherm ARNHEM - Uitstekend te pruimen, vinden de chimpansees en ringstaartmaki's van Burgers' Zoo in Arnhem, die pruimen van teler Frederik Bunt uit het Betuwse Slijk-Ewijk. © Gert Jansen, VidiPhoto Quote Nu keuren keurmees­ters in opdracht van supermark­ten van alles af: te klein, te rimpelig, te krom. Dat moet echt anders Mark de Jong Ook voor teler Fredrik Bunt kan er niet snel genoeg verandering komen in het kwaliteitsbeleid van supermarkten. Nederlands grootste pruimenteler, uit Slijk-Ewijk, moest dit jaar tot nu toe 50 ton van zijn oogst vernietigen. Het werd vooral compost op zijn eigen land. En deze week smulden dieren in Burgers' Zoo van een gratis maal.



Een flink deel van Bunts pruimen voldoet namelijk niet aan kwaliteitseisen die supermarkten stellen. Ze zijn door het warme weer 2 millimeter te klein. ,,Die omvangseis is er niet voor niets. Hangen er veel pruimen aan een boom, dan zijn ze kleiner en minder van kwaliteit. Maar deze zomer geldt dat niet. Door de warmte zijn ze niet zo groot, maar er hebben zich wel veel suikers gevormd. De kwaliteit is uitstekend.''



Mark de Jong van de ZLTO, de zuidelijke tak van de LTO: ,,Nu keuren keurmeesters in opdracht van supermarkten van alles af; alleen omdat groente of fruit cosmetisch niet aan de norm voldoet: te klein, te rimpelig, te krom. Dat moet echt anders.''

Lees meer over 'het fruit in de supermarkten' in regio de Vallei.

Lees meer over 'het fruit in de supermarkten' in regio Rivierenland.

Iets minder streng

Groente en fruit doorstaan droogte en hitte niet ongeschonden. Gevolgen voor de kwaliteit heeft dat vaak niet, maar grootte en vorm willen nog wel eens een tik krijgen. Nu komen supermarkten als Coop, Jumbo, Albert Heijn en PLUS de telers - ook Bunt - wel tijdelijk tegemoet door even iets minder streng naar die kwaliteitseisen te kijken. Bunt: ,,Een millimeter te klein accepteren de keurmeesters, maar 2 millimeter nog steeds niet.''

Los van de flexibelere kwaliteitseisen, verkocht PLUS vorige week 60.000 kilo tomaten die op de nominatie stonden doorgedraaid te worden. PLUS-woordvoerder Debbie Huisman: ,,Door het warme weer zijn er veel te veel. Om de telers te helpen, besloten we die toch aan te bieden, voor een lagere prijs; niet in plaats van het reguliere aanbod, maar extra.'' De tomaten werden voor 49 cent per kilo verkocht.

'Hetezomeroogst'

In Zuid-Nederland bedacht Mark de Jong de actie 'hetezomeroogst'. Daarbij wordt klasse 2 fruit - net niet 'mooi' genoeg - in supermarkten verkocht voor de prijs van klasse 1 fruit. De Jong: ,,Het loopt als een tierelier. We begonnen met een partij kleinere pruimen bij de Agrimarkt. Binnen twee dagen was alles verkocht.''

Inmiddels lopen, zo zegt LTO, 'reddingsacties' bij supermarkten in Nederland. 900 kilo pruimen, 47.000 kilo tomaten, 6 miljoen snoeptomaten en 2.000 kilo zomerperen zijn volgens LTO 'al gered'.

Telers die groente of fruit via deze weg willen verkopen, kunnen zich bij LTO melden. Die brengt aanbod en vraag met elkaar in contact. De Jong: ,,Coop gaat te grote courgettes verkopen en volgens mij is EMTÉ iets van plan met kleinere kroppen ijsbergsla. Mooi, maar tijdelijk. En daar gaan we het dus over hebben.''