Grote brand bij transportbedrijf langs de A50 bij Heteren, rookwolken in wijde omgeving te zien

Brandweer passeert per toeval woonwijk in Zetten waar nét gaslek is ontstaan

ZETTEN - Vrijwel onmiddellijk nadat werknemers dinsdagmiddag bij graafwerkzaamheden in Zetten een gasleiding hadden geraakt, was de brandweer al ter plaatse. Dat was volgens woordvoerder René Truijers van netbeheerder Liander puur toeval.

7 juni