Grote brand op bedrijventerrein in Elst

ELST - Op de Edisonweg in Elst is maandagochtend in alle vroegte brand uitgebroken bij een bedijfsverzamelgebouw. Omdat vissers de brand snel opmerkten, was de brandweer er vroeg bij en is een deel van het pand vermoedelijk nog te redden. Er was niemand in het pand aanwezig.