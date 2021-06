Grote en ‘heel professionele’ hennepplantage gevonden na inval op bedrijventerrein Heteren

De kwekerij was volgens een woordvoerder van de politie Oost-Nederland ‘heel professioneel aangelegd’, de helft van de loods was in gebruik voor de kwekerij.



Er werd illegaal stroom en gas én water afgetapt. Er is ook materiaal gevonden dat kan worden gebruikt om een hennepkwekerij te runnen en hennepgruis, waarmee je onder meer wietolie kunt maken.



Een 53-jarige man met onbekende nationaliteit en zonder vast woonadres is aangehouden. De politie vermoedt dat het gaat om een stroman. De brandweer deed metingen in het pand. De kwekerij zal worden ontmanteld en de planten en kweekapparatuur worden vernietigd.