Grote hennepplantage gevonden na inval op bedrijventerrein Heteren

Overleden voetganger bij aanrijding met auto blijkt 75-jarige man uit Rand­wijk

1 juni RANDWIJK - Bij een aanrijding in Randwijk is maandagmiddag een 75-jarige inwoner van dat dorp overleden. De man werd door nog onbekende oorzaak aangereden door een auto op de Nijburgsestraat, nabij het Betuwse dorp. De klap was dusdanig hard dat de voorruit van de auto verbrijzeld is.