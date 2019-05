Grote, uitslaande brand bij slagerij Diepeveen in Herveld: woning en winkel verwoest

Volgens een woordvoerder van de brandweer ontstond het vuur in de rieten kap. Die kap is ingestort, zowel bij de woning als bij de aangrenzende winkel van de slagerij. De slachterij is momenteel nog in tact, laat de woordvoerder weten. Brandweerkorpsen zetten momenteel alles op alles om te voorkomen dat ook de slachterij verloren gaat.