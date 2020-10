‘Haal complete maaltijd af en neem ook flesje wijn mee’; wethouder doet appèl op Overbetuwenaren

De komende weken zal hij de inwoners via de gemeentepagina op het hart drukken niet elke dag zelf te koken. En ook via sociale media zal de wethouder net als de gemeente deze boodschap uitdragen.



Daarnaast heeft hij de horecabedrijven in de gemeente Overbetuwe een brief gestuurd met de vraag hoe zij de zware periode denken door te komen. ,,Bedrijven die om wat voor reden niet beginnen met afhaalmaaltijden kunnen wij helpen bij het aanvragen van tijdelijke overbruggingsregelingen.”



‘Niet elke dag in eigen potten roeren’

De gemeente Overbetuwe telt een kleine 40 restaurants, eetcafés en kroegen. Volgens Horsthuis-Tangelder lukt het hen door creatief om te gaan met de huidige gedeeltelijke lockdown een sluiting van vier tot acht weken te overleven. ,,Mits de inwoners niet elke avond in eigen potten staan te roeren", zegt hij.



Mocht de sluiting maanden gaan duren, zoals veel ondernemers vrezen omdat de besmettingscijfers weigeren te dalen, dan is de wethouder bang dat er mogelijk zaken zijn die de deuren niet meer openen.



'Tijdens de feestmaanden moet de horeca omzet kunnen maken’

Een definitieve sluiting wil ik helpen voorkomen, door soepel met vergunningen om te gaan. Zo zijn we niet dwars gaan liggen toen een restaurant in Elst tijdens de vorige lockdown een drive-through wilde beginnen. En ook bij de uitbreiding van zomer- en winterterrassen hebben wij de ondernemers niet op extra kosten gejaagd.”



Ook Horsthuis-Tangelder hoopt dat de sluitingsperiode te overzien valt. ,,Het zou een ramp zijn als de horecabedrijven pas weer in januari of februari de deuren mogen openen. Dan ben ik bang dat er klappen vallen. Dat zijn de meest stille maanden in de horeca. Juist tijdens de feestmaanden moet de horeca omzet kunnen maken. Daar werken de ondernemers nu naar toe. Ze hopen hun gasten tijdens de feestdagen weer te ontvangen om iets goed te maken van de verloren omzet. Net zoals de afgelopen zomer is gebeurd met de winterterrassen.”



Omzet

Op zijn initiatief is tijdens de vorige lockdownperiode een website gelanceerd voor lokale ondernemers. Horsthuis-Tangelder wijst de ondernemers en inwoners daar ook op. ,,Elke omzet die een ondernemer de komende weken kan generen is er een", aldus de wethouder.