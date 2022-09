Hart van Heteren opgeleverd, het inrichten van het nieuwe dorpshart kan nu beginnen

De ‘sleuteloverdracht’ aan de huurders van het grootste pand in het nieuwbouwcomplex was woensdag vooral symbolisch.



Rob Nederkorn (projectontwikkelaar Artica) en Pepijn Kemperman (bouwleider namens Kuijpers Bouw Heteren) droegen de centrale ruimte op de begane grond van de nieuwbouw over aan Marc Jansen (Stichting Open voor Jou) en Lianne Daamen van de bibliotheek.

Samenwerking

Die laatste twee partijen gaan samenwerken in wat de Huiskamer van Heteren moet worden, een combinatie van een ontmoetingsplek en bibliotheek. Zij kregen een zogeheten ‘cascoklare’ ruimte aangeboden, wat wil zeggen dat de ruimte helemaal kaal is en nog ingericht moet worden.



,,Maar het gaat niet om ons, dit is de oplevering van wat een mooie ruimte voor Heteren moet worden. Meer ontmoeten en beleven, waarbij we elkaar helpen om de bibliotheek zes dagen per week open te kunnen hebben”, vullen de twee elkaar aan.

Inrichting volgt

Met deze sleuteloverdracht kunnen op één na alle nieuwe gebruikers van het pand, dat met een nog aan te leggen plein het nieuwe centrum van het dorp moet worden, aan de slag met het inrichten van hun bedrijfspand. De nieuwe pizzeria is nog in handen van bouwvakkers, vanwege de aangebouwde serre laat die oplevering nog even op zich wachten.



Maar in de nieuwe brasserie, dierenkliniek, cadeauwinkel, kapperszaak en schoonheidssalon wordt al volop aan de inrichting gewerkt. Klanten zouden zo rond de jaarwisseling naar binnen kunnen. Van de 1300 vierkante meter aan winkelruimte onder het appartementencomplex is nog één winkelunit leeg. Daar wordt een huurder voor gezocht.

Nieuwe straatnaam

De appartementen en woningen worden in oktober en november opgeleverd. Daarna wordt ook de Flessestraat en het plein voor het gebouw opnieuw ingericht. De winkels en appartementen krijgen als adres de nieuwe straatnaam Kwadrant.