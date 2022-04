‘Heftruckheld’ Danny zette gekantelde aanhanger weer recht op de A15: ‘Binnen vijf minuten was het klaar’

Video Nog geen run op crisisnood­op­vang in Zetten: ‘Wij zouden graag meer willen doen’

ZETTEN - Het merendeel van de tachtig bedden in de crisisnoodopvang in Zetten is nog onbeslapen. ,,Wij hebben de eerste week eenmaal achttien Oekraïense vluchtelingen tegelijk binnen gehad. Nu zijn er acht. Maar we zijn er klaar voor om in een keer veertig of meer gasten te ontvangen”, zegt Judith van der Horst, een van de locatiemanagers van de gemeente Overbetuwe.

