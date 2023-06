Heldere dag in Overbetuwe

Familie neemt afscheid van moord­slacht­of­fer Elst: ‘Stil, omdat de juiste woorden soms niet te vinden zijn’

Wim, het slachtoffer van de bizarre Elster moordzaak, wordt dinsdag naar zijn laatste rustplaats gebracht. De crematieplechtigheid gebeurt in besloten kring. Dat maakt zijn familie, die maanden in onzekerheid verkeerde over het lot van hun geliefde, bekend.