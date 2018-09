Heldring is afvoerputje jeugdzorg

Daarvoor pleit Peer van der Helm, lector residentiële jeugdzorg aan de Hogeschool Leiden. ,,Bij de Heldringstichting zitten jongeren met allemaal verschillende problemen bij elkaar. Net als bij veel andere grote jeugdzorginstellingen. Maar de behandeling van loverboyslachtoffers is een specialisme, net als die van bijvoorbeeld anorexia.’’

Bezuinigingen

In het verleden werden deze jongeren met ernstige psychische problemen en trauma veelal geholpen in landelijke instellingen voor specialistische jeugd-ggz. Die zijn grotendeels aan het verdwijnen door bezuinigingen en een andere opzet van de jeugdzorg. ,,Het gevolg is dat deze jongeren soms bij gebrek aan gespecialiseerde instellingen naar gesloten instellingen worden gestuurd, met het idee dat ze daar veilig zitten. Maar dat is helemaal niet zo’’, aldus Van der Helm.

Onveilige plek

De Gelderlander onthulde vorige week dat de Heldringstichting een onveilige plek is voor opgenomen jongeren. Loverboys kunnen er makkelijk in contact komen met hun minderjarige slachtoffers, oude en nieuwe. Daarnaast is er veel handel in drugs en worden jongeren met gedragsproblemen onvoldoende van elkaar gescheiden. Politie en justitie doen onderzoek naar loverboys die meisjes uit de Heldring misbruikten.

,,Ik weet dat medewerkers van de Heldringstichting hun stinkende best doen. Bijna alle jeugdzorginstellingen kampen met deze problematiek’’, zegt Van der Helm. Samen met 76 deskundigen luidde hij eind mei de noodklok over het verdwijnen van de specialistische jeugdhulp.

Meer jongeren opgesloten

Vorig jaar werden 2.710 minderjarigen na een uitspraak van de rechter in een gesloten instelling gestopt, een stijging van 8 procent vergeleken met het jaar daarvoor. Doelstelling van de 'nieuwe jeugdzorg' was juist een verlaging van dit aantal.

Van der Helm ziet de ontwikkeling met lede ogen aan. ,,De helft tot driekwart van deze jongeren hoeft helemaal niet gesloten te zitten. Die situatie werkt alleen maar averechts.’’ In plaats van energie stoppen in de behandeling, richten jongeren zich tegen het systeem dat hen doet opsluiten tot in isoleercellen aan toe.

Volledig scherm Peer van der Helm, lector residentiële jeugdzorg Hogeschool Leiden. © eigen foto

Wantrouwen

,,Een gesloten setting gaat uit van wantrouwen: we pakken alles van je af en daarna kun je vrijheden terugverdienen. Je moet juist uitgaan van vertrouwen, dan raken ze gemotiveerd.’’ Het idee daarbij is dat jongeren alle vrijheden krijgen die bij hun leeftijd horen. Als blijkt dat ze bijvoorbeeld niet goed kunnen omgaan met hun mobiele telefoon, dan wordt die tijdelijk afgenomen. ,,Met het vertrouwen daarbij dat ze dan later het wel goed kunnen doen.’’

Deze werkwijze gaat volgens de Leidse onderzoeker niet ten koste van de veiligheid. ,,Door in te zetten op relationele veiligheid, heb je vaak geen hekken en camera's nodig. Maar dat betekent wel dat een instelling flink in de jongeren moet investeren, dat er veel één-op-één contact moet zijn.’’

Nieuwe vorm van opvang

Ben van Broeckhoven onderschrijft deze visie. Hij is programmadirecteur bij Koraal, de Limburgse en Brabantse zorginstelling gericht op jongeren met een verstandelijke beperking. Die is deze zomer begonnen met een nieuwe vorm van opvang, Yip! genaamd. Meiden zitten daarbij niet achter een dikke deur. ,,Wij waarborgen veiligheid met geheime locaties, door camera’s, maar vooral door heel veel personeel in te zetten dat dicht bij de jeugdige staat. Alles is erop gericht hen weerbaar te maken.’’

Mensen met een licht verstandelijke beperking zijn steeds vaker het slachtoffer van seksuele uitbuiting, zegt Van Broeckhoven. ,,Er zijn getallen dat 70 procent van de slachtoffers van loverboys uit onze doelgroep komt. Voor hen is er nauwelijks gespecialiseerde behandeling. We willen ook een Yip!-groep voor jongens starten.’’

Inspectie