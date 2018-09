Heldringstichting: 'Hemeltje blij dat er een instelling is als de onze'

Ze reiken een verklaring aan, die al op de website staat. Met het verzoek die af te drukken. Daarin stelt de Heldring niet op de hoogte te zijn geweest van de loverboyszaak en dat oud-pupillen die in Zetten verbleven niet veilig zouden zijn geweest voor loverboys en mensenhandelaren. ‘Wij betreuren dit ten zeerste en leven mee met de betrokken jongeren en hun families.’ Meer commentaar wil de Heldring niet geven.

Hoe kan het dat de meisjes hier niet veilig zitten?

Verwaaijen: ,,Wij willen daar niet over praten. Ik kan niet op de zaak bij de rechtbank ingaan. Dat mag ik ook niet vanwege de privacy. Die meiden zijn ongelooflijk dapper dat ze aangifte hebben gedaan. Ik wil geen afbreuk doen aan hun verhalen. Ze zitten in mijn hart.We willen dolgraag met hen in gesprek.We gaan niet via de krant in discussie.’’

Dat is jammer. We willen graag een goed beeld neerzetten.

,,U mag later echt nog eens terugkomen. Niet in de context van dit verhaal.’’

Hoe kan het dat loverboys zo diep uw instelling binnenkomen?

,,We zijn geen gevangenis. Onze jongeren wennen in stapjes aan de buitenwereld. Voor iedere jongere maken we een wetenschappelijk gevalideerde risico-inventarisatie.We doen alles wat, binnen de marges van de JeugdzorgPlus, mogelijk is om hun veiligheid te garanderen.Wij zijn de last resort.We mogen hemeltje blij zijn dat een instelling als deze bestaat. Dat slachtoffers van pooierboys hier worden opgevangen.’’

In Oosterhout is een instelling gesloten wegens drugs en onveiligheid.

De Rijk: ,,Overal staan camera’s. Hier komen loverboys niet het terrein op. Maar dat hoeft ook helemaal niet, want via sociale media kunnen ze makkelijk afspraken maken.’’

Verwaaijen: ,,Als meisjes hier komen, dan gaan ze op de slaapstand voor de pooierboys. Als ze na zeven of negen maanden weer naar buiten komen, dan staan de jongens er weer. Want ze laten zo’n wandelende inkomstenbron niet lopen.’’

De Rijk: ,,Meisjes zijn niet uitbehandeld als ze bij ons weggaan.’’

Jongeren zitten gemiddeld 7,5 maand in de OGH. Dat is toch veel te kort?

De Rijk: ,,Het is een politieke keuze om behandelplannen korter te maken. Jongeren komen hier op last van de rechter. Die geeft niet gauw een machtiging af voor langer dan een maand of zes.’’

Oud-pupillen vertellen met afgrijzen over de isoleercel. Je hoeft weinig te doen of je vindt jezelf terug in een scheurjurk op een matras in een kale kamer.

Verwaaijen: ,,Wij noemen het de separeer. Inmiddels zijn die verbouwd. De OGH is de enige JeugdzorgPlusinstelling die geen separeercellen meer heeft.We hebben nu EBK’s, Extra Beveiligde Kamers. Ze zijn voorzien van een touchscreen met allemaal appjes. Je kunt het licht bedienen, er televisie op kijken en via het screen contact maken met een medewerker. Je bent niet meer alleen. Ja, je zit wel opgesloten.’’