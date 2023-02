Hemmen sluit aan bij de huiskamer: ‘Eigenlijk waren wij de eerste’

Vervoers­ver­bod rondom Loo vanwege vogelgriep opgeheven

Het vervoersverbod rondom het in januari met vogelgriep geteisterde pluimveebedrijf in Loo is opgeheven. Om verdere verspreiding van vogelgriep te voorkomen, mochten er wekenlang in een straal van 10 kilometer rondom het bedrijf geen vogels en andere dieren vervoerd worden.