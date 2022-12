Herman uit Elst roept in boek op tot radicale herziening van economie: ‘Verdeling van de welvaart is helemaal scheefgegroeid’

Geen roman, maar een dikke pil over economie en de samenleving. Wat drijft u?

,,De armoede die ik overal heb aangetroffen en aantref. In Nepal heb je het dan over een gezin dat in een boom woont, maar ook hier in het Westen is armoede. En die groeit. De kloof wordt groter in plaats van kleiner, omdat we in een systeem leven dat erop is gericht die verschillen te vergroten. Deze kapitalistische vrijemarkteconomie is moreel onjuist. Dat moet anders.”