Herman werd geïntimideerd en voor 1500 euro opgelicht door slotenmakers: ‘Ik schrok me rot, ik had verwacht 150 euro’

Promotiekoorts°radatiestress Jonge Kracht heeft een doelpunten­fes­tijn nodig in de titeljacht en Arnhemia (144 tegengoals!) komt op bezoek

Jonge Kracht is in een hevige doelpuntenrace verwikkeld met SC Westervoort voor de titel in 4D. De clubs staan in punten gelijk en doelsaldo geeft de doorslag.

22 mei