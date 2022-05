Herveld en Andelst willen met eigen windturbines en zonnepanelen stroom opwekken

Deze week waren een kleine veertig belangstellenden in het Herveldse dorpshuis bijeen en zij besloten de plannen concreet te maken. Dat betekent dat er nu een subsidie voor nadere studies bij de provincie wordt aangevraagd en over ongeveer een jaar onderzoeken moeten uitwijzen wat financieel en ruimtelijk haalbaar is en in welke vorm de stroomopwekking plaats moet vinden.

Drie turbines of 35 hectare zonnepark genoeg

De organisatie ERegie is aanjager van plannen om lokaal energie op te wekken én te gebruiken en ondersteunt het plan in de zusterdorpen; ook om een burgercoöperatie op te richten. Volgens vicevoorzitter Kees van Rooijen, zelf woonachtig in Andelst, is er al wat voorwerk gedaan. ,,Herveld en Andelst tellen tezamen net geen tweeduizend woningen, die momenteel 7 gigawatt stroom en 28 gigawatt gas verbruiken. Als je die getallen wilt verduurzamen, heb je omgerekend drie windturbines of 35 hectare zonnepanelen nodig.” Maar het liefst een combinatie, want ’s nachts is er geen zon en er zijn ook heel wat dagen dat de wind niet of nauwelijks waait.

Nauwelijks woningen dichtbij Knooppunt Valburg

Als ‘bronlocatie’, zoals het officieel heet, kijkt ERegie vooral naar Knooppunt Valburg. Direct rondom al dat asfalt is de overlast van turbines en/of zonneparken het kleinst omdat er in een straal van 1 kilometer nauwelijks huizen staan. Omdat dat snelwegenknooppunt ook pal naast buurdorp Valburg ligt, wil ERegie kijken of daar ook interesse is om mee te doen. Van Rooijen: ,,De dorpsraad daar houdt binnenkort een soortgelijke bijeenkomst als hier in Herveld/Andelst deze week, om de interesse bij de inwoners te polsen.”

Bij de studie wordt ook gekeken naar opslagmogelijkheden van te veel opgewekte energie, om een bewolkt etmaal zonder wind ook door te komen. Van Rooijen noemt dat de ‘buurtbatterijen’, iets gelijks aan een groene stroomopslagcomplex dat ook op het bedrijventerrein in Elst binnenkort wordt gebouwd. ,,Individueel is een batterij voor stroomopslag onhaalbaar, maar als collectief wél rendabel. Maar helemaal van het Liandernetwerk áf is onmogelijk. We zullen geen leveringszekerheid van 99 procent halen, zoals de aloude energieleveranciers moeten, maar streven naar 90 procent zelfvoorzienend wat energiebehoefte betreft.”

Mogelijk wordt er ook samengewerkt met burgercoöperatie Betuwewind, die rond Geldermalsen al heel veel doet met schone stroom uit windturbines. Van Rooijen: ,,Mogelijk kunnen zij helpen met expertise en financiering.”