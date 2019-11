Hervelds wildplasje pakt in Opheusden uit als schennis en kost 375 euro

Betuwenaren Tijl en Joppe gaan lekker op de fiets naar de tennisbaan

1 november Het was even doorfietsen, maar Tijl (11) en Joppe (9) Eijsackers staan nét op tijd op de tennisbaan. De broers sporten al bijna vier jaar bij vereniging De Hooge Wick in Oosterhout en vinden dat ‘heel leuk’. Elke donderdag krijgen ze les en op zondagochtend is er een competitie.