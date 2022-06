Herveldse avondvierdaagse viert net geen 50-jarig jubileum

De avondvierdaagse van Herveld-Andelst is niet te missen. Grote borden langs de weg, een eigen krant die ieder jaar huis-aan-huis wordt verspreid en een groot pleinfeest met bekende artiesten. Het evenement trekt altijd zo’n tweeduizend deelnemers. Nu het twee jaar stil was, was het even spannend of iedereen weer meedoet.