Het blijft wachten op een aannemer die een meevaller presenteert

Woonwijken van het gas af, een veiliger Rijndijk en flexwonin­gen: hier wil Overbetuwe extra geld aan uitgeven

Honderddertig flexwoningen, op te leveren in 2024, twee complete woonwijken van het gas en meer ruimte voor fietsers op de Drielse Rijndijk tussen Arnhem en Driel. Dat zijn de meest in het oog springende maatregelen in de plannen voor 2024 in Overbetuwe.