Het leven is goed in ‘het Buitenhuis’; noodonderkomen Elster basisscholen valt in de smaak

Het deed in de laatste weken voor de zomervakantie flink wat stof opwaaien in Elst. Op het terrein van Brede School De Zon, in hartje Westeraam, was geen ruimte voor extra noodlokalen. Voor de groepen zeven en acht van De Wegwijzer en De Elstar leverde dat, met ingang van dit schooljaar, een verhuizing op naar het voormalige OBC gebouw aan de Mozartstraat.

Het uit elkaar trekken van de scholen, maar ook de verkeerssituatie vanuit Westeraam naar de nieuwe plek, baarde grote zorgen.

Gemengde gevoelens

Met de herfstvakantie al een beetje in zicht kijken de beide directeuren, Marco Onstenk (Elstar) en Anke Diepenhorst (Wegwijzer), met gemengde gevoelens op die eerste weken terug. Dat gemengde zit hem vooral in wat beiden als ‘het proces’ omschrijven.

Quote Je hebt hier meer ruimte, ook meer werkplek­ken. Ik concen­treer me graag op mijn werk en dat gaat hier echt beter omdat je meer ruimte hebt Demi van der Heijden, Leerling groep acht van De Wegwijzer

Diepenhorst: ,,Dat we vlak voor het einde van het schooljaar te horen kregen dat we de wijk uit moesten, was geen fijn bericht. Omdat je de school en het team moet splitsen, maar ook omdat ouders bewust voor een school in de eigen woonwijk kiezen. Ook de schoolroute baarde grote zorgen.”

Onstenk laat zich in soortgelijke bewoordingen uit. ,,Maar nu we hier zitten, bevalt dat wel heel goed. Ouders en leerlingen zijn tevreden met het gebouw en hoe we de ruimte hebben ingericht. En de kinderen zijn sowieso heel flexibel, die klagen niet.”

Meer ruimte

Dylan Coppus (11) en Lev van Wijk (11) bevestigen dat spontaan. ,,Het bevalt mij heel goed. We hebben hier meer ruimte, in de school en vooral op het plein. En er is hier airconditioning. Dus ook in de school zelf is het veel beter dan in het vorige gebouw”, zegt Lev.

Volledig scherm Directeur Anke Diepenhorst met Sepp Eerden en Demi van der Heijden in de aula van 'Het Buitenhuis.' © dG

Die vergelijking kan Dylan niet maken, want hij is in de zomer van Zetten naar Elst verhuist en voor hem zijn De Elstar en de noodlocatie nieuw. ,,Het bevalt heel goed. Ik ben meteen in de groep opgenomen en ook de leermethoden zijn bijna hetzelfde. Het fietsen naar school gaat prima. In de tunnel fietsen we netjes achter elkaar. O ja, hier hebben we ook meer activiteiten, danslessen bijvoorbeeld. Die hadden we in Zetten niet.”

Het Buitenhuis

Bij de buren op De Wegwijzer zijn Sepp Eerden (11) en Demi van der Heijden (11) ook een en al lof over het nieuwe onderkomen aan de Mozartstraat. Dat pand heeft inmiddels de bijnaam ‘Het Buitenhuis’ gekregen. Zoals de hoofdvestiging van de school ‘De Residentie’ heet en de noodlokalen bij dat gebouw ‘De Villa’ worden genoemd.

Demi: ,,Je hebt hier meer ruimte, ook meer werkplekken. Ik concentreer me graag op mijn werk en dat gaat hier echt beter omdat je meer ruimte hebt.”

Quote In het oude gebouw maakt de kinderop­vang echt veel herrie, hier is het veel rustiger Sepp Eerden, Leerling groep acht van De Wegwijzer

Ook Sepp noemt de extra werkruimte en vooral de rust als pluspunten. ,,In het oude gebouw maakt de kinderopvang echt veel herrie, hier is het veel rustiger”, zegt de 11-jarige. Over de vraag waar ze liever zitten, in het huidige onderkomen of in het hoofdgebouw, hoeven ze dan ook niet lang na te denken. ,,Hier”, klinkt het in stereo.

,,We maken er het beste van”, vult Diepenhorst aan. ,,Nu we hier zitten, zie je ook de voordelen en gaat het eigenlijk boven verwachting goed. Vooral het kennismakingfeest voor de hele school en ouders op de laatste dag van de zomervakantie was een schot in de roos. Het van te voren kunnen zien van de ingerichte school gaf iedereen een hoop rust.”