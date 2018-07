Heteren treurt om verdwenen zwanenfamilie: 'Een groot gemis'

Patricia Rupp, Margot Velders en Mona Venecourt wonen rondom de vijver en hebben sterke vermoedens over wat er in de nacht van zaterdag op zondag is voorgevallen. ,,Zwanendrifters hebben ze meegenomen, dat kan haast niet anders'', zeggen de drie in koor. ,,En ja, niemand heeft het echt zien gebeuren dus het is inderdaad speculatie'', geeft Rupp toe.