Heterenaren willen karakteristieke abri behouden: ‘Voor veel mensen was het de poort naar Arnhem’

met video Juwelier via camera’s getuige van ramkraak in eigen zaak: ‘Je voelt je machteloos als ze alles vernielen’

ZETTEN - Juwelier Van Schaik in Zetten is in de nacht van donderdag op vrijdag het slachtoffer geworden van een ramkraak. Via een camera zag eigenaar Martijn van Schaik thuis in Andelst dat een tweetal sieraden uit kasten weggriste. Hoe groot de buit is, weet hij nog niet.

14 oktober