Historisch elektriciteitsgebouw Hemmen krijgt oude functie terug

Het complex ligt midden in het weiland, pal aan de oude Betuwelijn, en was medio jaren 20 van de vorige eeuw het eerste elektriciteitsverdeelstation in de Betuwe. De stroom kwam vanuit Nijmegen en werd hier gesplitst naar hoogspanningsleidingen richting Ede en Tiel. In de naoorlogse jaren kwamen er 1 kilometer noord-westelijker twee veel grotere hoogspanningsverdeelstations. Daardoor raakte dit pakweg 30 bij 12 meter grote gebouw in onbruik, en ligt het inmiddels verscholen tussen hoge struiken.