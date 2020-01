Historische Kring Driel houdt vast aan filmpje met pedoseksuele koster

Onbekende man stuurt brief naar stamceldo­nor Tara (28): 'Ik ben je oneindig dankbaar’

27 januari VALBURG - Een onbekende man is Tara Houterman (28) uit Valburg oneindig dankbaar. Dankzij de stamcellen die Tara doneerde heeft hij een kans op leven zonder kanker gekregen. Hij stuurde haar een hartverwarmende brief. ‘Je bent een perfect voorbeeld van alles wat er goed is in de wereld.’