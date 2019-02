Hoe de dag van Nicolette uit Velp gered werd door drie militairen en een man die de snelweg overstak

De Vos werkt bij een taleninstituut in Vught en strandde dinsdagmiddag in een van de verschillende files op de A50 richting Arnhem. ,,Vlak voor de brug bij Heteren.’’ Omdat haar eigen auto gerepareerd werd, reed ze in een huurauto van de garage, een Fiat Punto. ,,Een oud autootje, maar hij reed op zich prima.’’ Tot de koppeling het begaf. Om haar heen begonnen de auto's weer te rijden, maar zij kon nergens heen. Daar stond ze. ,,Ik durfde niet uit te stappen. Maar toen was daar ineens die kordate man, die met gevaar voor eigen leven tussen de auto’s door liep. Het was echt een gevaarlijke situatie. ‘Blijf maar zitten’, zei hij. ‘Ik duw ’m wel naar de kant. U moet hier weg'. Toen ik op de vluchtstrook stond, zei ik: ga maar, ik bel de ANWB wel.’’ De ANWB was onderweg. ,,Ik dacht dat het hectometerpaaltje 145.0 was.’’ En toen was daar die legertruck. Een Scania-vrachtwagen onderweg naar Schaarsbergen. Wat gingen die doen, dacht De Vos? Ze stopten. ,,Dat hadden ze niet hoeven doen: de ANWB was onderweg, het regende niet, ik stond in de zon.’’

Sleutelhanger

Drie militairen stapten uit. Hoe konden ze haar helpen? Ze keken onder de motorkap, alle vloeistoffen waren in orde. Nee, het was de koppeling. De veer van de koppeling. Afgebroken. Duidelijk. Of ze het ringetje van de sleutelhanger even kon geven?



,,Hoe ze het precies gedaan hebben, weet ik niet. Maar de auto deed het weer’’, zegt De Vos. Nu nog naar huis. ,,Maar ik durfde niet meer te rijden, ik vond het doodeng.’’



Ook dat was geen probleem: ze brachten haar wel naar huis. Fiat Punto met sleutelhangerkoppeling voorop, Scania-vrachtwagen er achteraan. Naar Velp. ,,Er is zo veel verzuring in de maatschappij tegenwoordig, maar dit was zo mooi. Ik kan er niet over uit. Ik heb alle facetten van het leven in één uur meegemaakt.’’