Hoe de grote banken uit de Betuwse dorpen verdwenen: ‘We hadden nog maar twee klanten per uur’

Basketball League (m/v) Anne van Vlijmen krijgt complimen­ten van de fans nu bij de kassa: ‘Daar krijg ik energie van’

21 maart Na twee magere seizoenen is Lekdetec.nl/ Batouwe weer springlevend. Helaas mag niemand live getuige zijn van de Bemmelse koploper van de Women's Basketball League. Ook de mannelijke tak in Bemmel, Yoast United, won en gaat in de Elite B aan de leiding.