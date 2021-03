Hoe de stemmen die maandag in Overbetuwe zijn afgekeurd woensdag toch weer meetellen

Waarom het vinden van woonwagen­plek­ken in Overbetuwe zo moeilijk is

11 maart ELST - Overbetuwe moet op vrij korte termijn op zoek naar standplaatsen voor een twintigtal woonwagens. Later deze maand buigt de gemeenteraad zich over twee locaties voor zes wagens. Dat is in meerdere opzichten nog geen gelopen race.