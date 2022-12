Hoe een Drielse leraar grondlegger werd van onderwijsvakbond: ‘Nooit gezien zonder pen in de hand’

Elst viert in 2026 het 1300-ja­rig bestaan, maar is het dorp niet stiekem al veel ouder?

ELST - Het duurt nog even eer Elst in 2026 het 1300-jarig bestaan gaat vieren. Maar de voorbereidingen zijn inmiddels begonnen. ,,Want een groot feest vraagt om veel voorbereiding en vooral samenwerking. En dan willen we tussendoor ook nog oefenen", zeggen Jan Rouwhorst en Rudi Liebrand.

20 december