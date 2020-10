Hoe een smoes van vader Gertom over niet bestaande wolfjes uitgroeide tot een echt kinderboek

DODEWAARD - Vader en zoon schreven een boek waarin drie jonge wolfjes per ongeluk in Nederland terecht komen en een spannend avontuur beleven, dwars door het land, zelfs voorbij de Glazen Koets tijdens Prinsjesdag.

Een jaar of 35 geleden maakte Gertom de Beer (73) met zijn vrouw, kinderen en hond regelmatig een lange wandeling door Het Gooi, waar het gezin destijds woonde. ,,Tijdens het lopen kregen Tim en zijn zus Sanne het wel eens koud, of begonnen zich te vervelen. Ik bedacht toen een verhaal over jonge wolfjes die rondliepen, op zoek naar kindjes. Door hard in de handen te klappen en hun naam te roepen zouden de wolven uit de buurt blijven.”

Bijkomend voordeel: de kinderhandjes werden opgewarmd en broer en zus liepen lekker door. ,,Naarmate we ouder werden, kwamen we er achter dat in ons land geen wolven leven. Toch bleef het verhaal altijd in mijn hoofd zitten”, vertelt Tim de Beer (41), woonachtig in Amsterdam. ,,Toen de wolf een aantal jaar geleden in Nederland gesignaleerd werd, was het tijd om van ons kinderverhaal een boek te schrijven”, vertelt Tim.

Twee jaar aan gewerkt

Anno 2020 zijn dezelfde jonge wolfjes - Grauw, Grijs en Gruwel - waar tijdens zoveel wandelingen over werd verteld, hoofdpersonen in het nieuwe kinderboek. Vader en zoon werkten bijna twee jaar aan het verhaal waarin niet de mens, maar juist de wolf centraal staat. ,,Mensen zijn bang voor wolven, maar dat is andersom ook zo. Daarom schreven we het boek vanuit het perspectief van deze jonge ontheemde wolven.”

Dat de twee besloten samen een boek te schrijven is niet verwonderlijk: Gertom schreef jaren de portretinterviews én de kinderpagina van de NRCV-gids vol, en ook Tim studeerde af in journalistiek. Vader en zoon huurden vorig jaar een huisje op natuurgebied de Maashorst in Brabant. Ze startten elke dag met een uurtje sport en schreven daarna uren aan het boek.



,,Minstens tot de duisternis viel. Soms ook tot diep in de nacht”, herinnert Tim. Want al is het een kinderboek met een vleugje magie, de details moeten kloppen. Als natuurliefhebber is Gertom overtuigd dat dieren veel meer gevoelsleven hebben dan mensen zich realiseren. ,,Hoe zouden wolven denken, wat voelen ze en hoe kijken ze naar de wereld. We wilden dat zo waarheidsgetrouw mogelijk vertellen.”

Eigen wolventaal

Volledig scherm Wolven in de Polder. © dG Die insteek resulteert onder meer in wolventaal. Zo is de zon een Gouden Vuurbol, zijn mensen Herrieschoppers met Knalstokken (vuurwapens) en worden honden Weke Neven genoemd. Ook de karakters van de broers Grijs en Grauw en hun slimme zusje Gruwel worden vanaf de eerste pagina’s treffend beschreven. ,,Het blijft magisch realisme, wolven kunnen niet praten. Maar 196 pagina’s gegrom, gekef en gejank maakt geen verhaal.”



De spannende reis door Nederland, onder meer langs de Oostvaardersplassen en met als climax het aanschouwen van de Glazen Koets tijdens Prinsjesdag, werd geïllustreerd door Anka Willems. Het boek schrijven was de eerste uitdaging, publiceren bleek een bijna even grote klus. Gertom: ,,Er zijn in ons land wel een miljoen mensen die een boek willen schrijven. Dan is het moeilijk om ertussen te komen. Gelukkig ging Uitgeverij Van Praag met ons in zee en liggen de eerste exemplaren in boekwinkels.”

Wolven in de Polder is ook te koop via de grotere webwinkels en met name geschikt voor kinderen tussen de 7 en 12 jaar. ,,Door de actuele thema’s in het boek is het voor (groot)ouders ook een geschikt verhaal om voor te lezen. Het doet een beroep op de fantasie van kinderen, en hun ouders zullen in de verhaallijnen ook gelijkenissen met de hedendaagse maatschappij zien. Maar het blijft bovenal een spannend kinderverhaal, en dat moet leuk zijn, niet moraliserend.”