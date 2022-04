Hoe goedkoop kopen uit Rijzenburg verdween

Betaalbare koopwonin­gen in project Rijzenburg geschrapt bij start verkoop

ELST - Bunte Vastgoed is niet van plan goedkope koopwoningen in het bouwplan Rijzenburg op te nemen. Terwijl die wel expliciet in het bestemmingsplan staan. Het bouwbedrijf beroept zich op nieuwe afspraken.

20 april