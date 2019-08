Hoe weer je de wesp van je terras? Zo doen ze het in de Betuwe

BUITEN! Huissen: ‘Het valt hier eigenlijk wel mee’

,,We schenken fris met in de flessen een rietje met een zo’n klein mogelijk gaatje. En we gebruiken citroen met kruidnagels om de wespen weg te houden”, zegt Herman van Gellecum op het terras van BUITEN!.



,,Het hoort natuurlijk een beetje bij de tijd van het jaar en de overlast valt hier eigenlijk wel mee in vergelijking met die in de binnenstad.”



Van Gellecum denkt dat ook de wind daar een rol in kan spelen. ,,Het waait hier aan het water inderdaad wat meer dan in de stad.”



Naast de geurmiddeltjes en rietjes is ook goed schoonmaken belangrijk zegt hij. ,,Dat is in de horeca sowieso belangrijk, maar nu nog meer. We spuiten elke ochtend alles schoon en ook overdag ruim je de tafels zo snel mogelijk af en maakt extra schoon.”