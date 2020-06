Hoge nood! Geef elk fietsknooppunt een mobiel toilet

,,We kijken toch altijd of er plek is op een terrasje. Als dat niet zo is, dan blijf ik maar zitten op mijn fiets. Dan kan ik het nog wel een beetje ophouden’’, vertelt Wil Lendeville uit Leusden, samen met haar man Cees op vakantie in de regio.



,,En als het dan echt te lang duurt, dan kijk ik toch of er een bosje is waar ik me kan verschuilen.’’



Lendeville is niet de enige fietser in de omgeving die moeite heeft een toilet te vinden. Zeker door het coronavirus hebben fietsers moeite een plek te vinden om een kleine boodschap te doen.



,,Gelderland is dé fietsprovincie bij uitstek. Maar als je onderweg naar de wc wilt, kun je vaak alleen terecht bij horecazaken’’, zegt Ivo Thonon van de toiletalliantie, een samenwerkingsverband van fietsersbonden en patiënten-belangenorganisaties.