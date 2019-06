Honderden projecten in Gelderland in gevaar door stikstof

Het blijkt in de praktijk moeilijk om precies in kaart te krijgen waar de problemen het grootst zijn. De provincie heeft al langer een lijst met de 35 belangrijkste projecten in Gelderland waarbij de uitstoot van stikstof een rol kan spelen.



Wat er met deze projecten nu gaat gebeuren en hoe groot de problemen zijn, is nog niet duidelijk, zegt een woordvoerster van de provincie. In sommige gevallen dreigt mogelijk langdurig uitstel, bij andere volstaat wellicht extra onderzoek. Dat is ook afhankelijk van oplossingen waarmee de landelijke politiek komt. In ieder geval kunnen vergunningen waar het stikstof-gedeelte in staat nu niet worden afgegeven.