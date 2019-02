Hoogleraar Radboud: Voorzichtig zijn met weghalen spoorlijn tussen Elst en Geldermalsen

Waarom?

,,Je ziet hier en daar wel eens dat spoorlijntjes worden opgeheven. Zo heb je in de regio Nijmegen de spoorlijn naar het Duitse Kleef gehad. Wanneer een spoorlijn eenmaal opgeheven is, kun je ervan uit gaan dat die niet meer terugkeert. Mijn eerste gevoel is dat het toch wel heel bijzonder is een spoorlijn op te heffen in een gebied waar heel veel behoefte is aan hoogwaardig vervoer. Zeker in de richting van Nijmegen en Arnhem, waar het steeds drukker wordt.’’