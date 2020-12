Huisarts in coronabrandhaard Elst: ‘In 25 jaar heb ik niet één mondkapje opgehad’

Tijdens de eerste golf in maart, april zag Mesritz nog maar drie patiënten op een dag. Daarvoor gemiddeld veertig. Veel hulpvragen werden telefonisch en online afgehandeld. Patiënten maakten foto's van een wondje, een vlekje of ander kwetsuur. Maar veel Elstenaren werden doorverwezen naar de gezamenlijke coronapraktijk van de huisartsen in dit dorp.



,,Elke patiënt met luchtwegklachten zagen we daar. Ook al had je een verstuikte enkel of een snee in je vinger, als je ook moest hoesten of je benauwd voelde werd je daarheen verwezen. We namen geen risico. Ik heb nooit een coronapatiënt in mijn eigen praktijk gezien."