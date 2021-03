Huisvuil en matrassen langs A325; provincie Gelderland gaat controleren en bekeuren

Rijnstate reserveert ruimte voor medische startups in poli in Elst; ‘We plannen niet elke vierkante meter vol’

1 maart ELST - Rijnstate zoekt afgestudeerde studenten of ondernemers die straks in de vestiging in Elst een medische startup willen beginnen. In de polikliniek/dagziekenhuis Rijnstate Elst is ruimte beschikbaar voor het bedenken en uitvoeren van innovaties binnen de gezondheidszorg.