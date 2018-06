Huizenmarkt: Elst is het Amsterdam van het oosten

Elst, zegt u? Niet Nijmegen, Arnhem, of een andere grote Gelderse plaats, maar het dorpje Elst spant met een prijsstijging van 11,6 procent de kroon. Nergens in het verspreidingsgebied van deze krant zijn huizen het afgelopen jaar zo veel duurder geworden als daar. Ter vergelijking: in Nijmegen gingen de prijzen 8 procent omhoog, in Arnhem 7,7. Woningen in Ede werden 8,5 procent duurder, in Doetinchem bedroeg de stijging 'slechts' 3,9 procent.

Dorpse karakter

Maar wat is het dat Elst zo gewild maakt? ,,Omdat het the place to be is op dit moment", zegt Nella van Ast van makelaarskantoor Nieuwe Buren. Het kantoor is gevestigd in Elst, en Van Ast woont zelf ook in de plaats. ,,Het komt onder meer door het winkelaanbod en de infrastructuur. We hebben hier een eigen station, zijn centraal gelegen tussen Arnhem en Nijmegen. Dat dorpse karakter tussen twee steden trekt nou eenmaal enorm aan." En, niet te vergeten, de prijzen in die twee steden zíjn de afgelopen jaren al flink gestegen.