Huizen in Betuwe tijdens de zomer in trek bij inbrekers

ELST/ HUISSEN - De InbraakBarometer van verzekeraar Interpolis voorspelt het risico op inbraken in verschillende postcodegebieden. De politie volgt de zogeheten boevenradar met veel interesse en heeft contact met Interpolis over de uitkomst van de voorspellingen.

Bewoners van de Elst, Huissen, Bemmel, Gendt en Driel moeten als ze op vakantie gaan extra alert zijn of hun huis goed is beveiligd tegen inbrekers.



De kans dat hun woning de komende periode ongewenst bezoek krijgt gedurende hun afwezigheid is zeer groot. Dat valt op te maken uit de deze week geïntroduceerde InbraakBarometer van verzekeraar Interpolis.

Voorspellingen

De zomervakantie is bij uitstek een periode dat inbrekers massaal op pad gaan. De InbraakBarometer van Interpolis legt haarfijn bloot waar de kans op een woninginbraak het grootst is. De verzekeraar waarschuwt dat het om een voorspelling gaat en niet om exacte weerspiegeling van de realiteit.



De gebruiker tikt de viercijferige postcode in en de barometer schat op een schaal van één tot tien het risico op een inbraak voor de komende vijf dagen. De voorspelling is onder meer gebaseerd op het aantal inbraken of pogingen in de laatste drie maanden en de samenstelling van een wijk.

Achten en zevens

De dorpen Elst, Huissen, Gendt, Driel en Bemmel scoren met een acht op de barometer het hoogste risico-cijfer van de postcodegebieden in Overbetuwe en Lingewaard. Ook Heteren en Zetten zijn met een zeven erg inbraakgevoelig.



Er zijn ook veel dorpen in beide Betuwse gemeenten waar het inbraakrisico gering of zelfs zeer klein is. Andelst, Slijk-Ewijk, Ressen, Hemmen en Randwijk scoren een één, wat staat voor een zeer lage inbraakgevoeligheid. Maar ook woningen in het postcodegebied van Huissen-Zuid zijn de komende dagen relatief veilig. Opmerkelijk verder is dat in het dorp Randwijk anderhalf jaar geleden de laatste woninginbraak geweest.

‘Mensen worden extra alert’