Hulpeloze brugpieper krijgt volop de tijd op het tienercollege

Er is geen juf of meester meer die je aan de hand door het schooljaar neemt, maar je hebt te maken met tien verschillende docenten die je niet goed kennen.



Na een lange zomervakantie moet je ineens een agenda beheren, zorgen dat het huiswerk gemaakt is en zelfstandig leren voor toetsen.



Bovendien zit je ineens in een hokje: vmbo, havo of vwo. ,,In Nederland wordt er heel vroeg voorgesorteerd en dat is een belangrijk beslismoment. Wie op 12-jarige leeftijd een vmbo-advies krijgt, komt bijna niet meer op de universiteit”, zegt Maarten Wolbers, hoogleraar onderzoek van onderwijs aan de Radboud Universiteit. ,,De vervolgopleiding op de middelbare school is doorslaggevend voor de rest van je leven, want in Nederland bepaalt je opleiding hoe je het doet in de samenleving.”



Meike van der Bijl uit Zetten balanceert op het randje van mavo en havo. Het 11-jarige meisje zit nu nog in groep acht en is wat verlegen, maar ze weet wat ze wil: juf worden. Daarvoor heeft ze een havodiploma nodig. Gelukkig hoeft ze nog niet te kiezen welke vervolgopleiding ze gaat doen, want ze zit op tienerschool De Overstap in Zetten. Pas over twee jaar gaat ze een definitieve keuze maken. ,,Ze heeft nu twee jaar extra de tijd om te werken aan het havo-niveau”, zegt haar moeder Anke Henzen.