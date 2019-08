‘Hulpverleners gemeente’ bestelen vrouw in Elst van sieraden overleden man

Volgens haar kleindochter is de vrouw bestolen ‘van bijna al haar sieraden’, waaronder die van haar echtgenoot, die tweeënhalve maand geleden is overleden. De kleindochter vraagt via Facebook aandacht voor de zaak. ‘Een gewaarschuwd mens telt voor twee’, schrijft ze in een bericht, waarin ook een gedetailleerd signalement van de twee daders is opgenomen.

Zorgmedewerkers van de gemeente

De vrouwen meldden zich als zorgmedewerkers van de gemeente. Omdat het slachtoffer, dat slecht ter been is, enkele weken geleden een brief van de gemeente Overbetuwe had ontvangen over thuiszorg, wekte dat verhaal geen argwaan. Toen beide vrouwen binnen waren, heeft een van hen uit de slaapkamer de sieraden gestolen.

De politie heeft de zaak in onderzoek. Er is onder meer in de buurt navraag gedaan naar de twee vrouwen, zegt een politiewoordvoerder. Of het duo bij meer mensen in Elst heeft aangebeld, is niet duidelijk. Via Burgernet is een oproep uitgedaan. ,,Alle informatie kan ons helpen”, zegt de woordvoerder. ,,Ook als die via Facebook komt.”

‘Vraag identiteitsbewijs’

De politie waarschuwt al geruime tijd voor zogenoemde ‘babbeltrucs’: ,,Vraag altijd naar een identiteitsbewijs en vraag mensen later terug te komen of een afspraak te maken als je de zaak echt niet vertrouwt, zodat je kunt checken of het verhaal klopt.”