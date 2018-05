Hulpverleners zagen Joe Nederrijn in lopen: 'Ongelooflijk traumatische ervaring'

Joe is een wegloper. Als hij op school moet plassen of buiten wil roken, dan moet een personeelslid mee. Joe moet constant in de gaten gehouden worden. Het staat genoteerd in de uitgebreide risicotaxatie die jeugdhulpverleners over hem hebben opgesteld en die is gedeeld met zijn school. Toch weten Joe en een kameraad die onder hetzelfde strenge regime valt, weg te lopen van school op die noodlottige dinsdag 30 mei 2017.