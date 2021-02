‘Ik wil zijn bloed wel zien vloeien over mijn voorruit’: boete voor dreigen met doodrijden wijkagent Elst

Krijgen Yasmine en Kai komende zomer goed nieuws? ‘Alterna­tie­ven zijn er bijna niet’

21 februari ELST - Het worden spannende tijden voor Bij ons Thuis. Het ouderinitiatief hoopt in juli te horen dat het jongvolwassenen met een verstandelijke beperking mag huisvesten in het vrijkomend schoolgebouw van het Over Betuwe College aan de Mozartstraat in Elst. Maar er zijn meer kapers op de kust.