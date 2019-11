In Andelst hebben ze het wiel opnieuw uitgevonden. Letterlijk

Sfeerver­lich­ting in Betuwse winkelstra­ten: niet onmisbaar, maar iedereen wordt er blij van

23 november ELST/ BEMMEL/ HUISSEN/ ZETTEN - Ze hangen er weer: de sfeerverlichting in de Betuwse winkelstraten. Extra gezelligheid in de donkerste maanden van het jaar, in de hoop het winkelend publiek te bekoren. Of het ook tot extra omzet leidt: niemand die het weet. ,,Maar als je het niet ophangt wordt het gemist; iedereen vindt het mooi.”